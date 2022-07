Über die Hälfte der Führungskräfte betrachten die IT-Infrastruktur ihres Unternehmens als zu komplex (FOTO)

- 68 Prozent der Unternehmen sehen große Herausforderungen in der digitalen

Transformation

- Hauptgründe sind das Fehlen von technologischem Wissen (62 %) und eine

unzureichende Verwaltung des digitalen Portfolios (46 %)

- Ein Schlüssel zur Lösung ist eine integrierte Geschäfts- und Digitalstrategie



Unternehmen sprechen seit Jahren von der Notwendigkeit, eine digitale

Transformation zu vollziehen. Die gesamte Organisation soll in eine einzige

digitale Einheit verwandelt werden, in der Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten,

Produkte und Maschinen in einem datengetriebenen Netzwerk miteinander verknüpft

sind. Trotz hoher Investitionen in dieses Vorhaben ist heute oftmals

Ernüchterung eingetreten. In der Roland Berger-Studie "The digital dilemma - Why

companies struggle to master digital transformation" geben mehr als zwei Drittel

der Befragten an, ihr Unternehmen begegne Herausforderungen im Wandel zur

digitalen Organisation. Für die Studie wurden mehr als 50 Verantwortliche auf

Vorstandsebene aus führenden Unternehmen zahlreicher Branchen befragt.