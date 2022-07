Amtliches Schreiben Kraftfahrt-Bundesamt vermutet unzulässige Abschalteinrichtung in Fiat-Motoren

Berlin (ots) - Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat in einem amtlichen Schreiben

erklärt, in zwei Diesel-Modellen des Herstellers Fiat unzulässige

Abschalteinrichtungen zu vermuten. Die Ergebnisse einer Abgas-Untersuchung des

KBA lassen diesen Schluss zu. Das Landgericht Gießen hatte die Behörde in einem

Fall, in dem der Fahrzeughalter von der Rechtsanwaltskanzlei VON RUEDEN

vertreten wird, um eine Auskunft gebeten.