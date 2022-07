Inca One meldet für das 2. Kalenderquartal 2022 einen Rekordumsatz in Höhe von 15,1 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 14. Juli 2022 – INCA ONE GOLD CORP. ( TSXV:INCA ) ( OTCQB:INCAF ) ( Frankfurt:SU92 ) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei Mineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt, gibt die (nicht testierten) Gesamteinnahmen aus dem Gold- und Silberverkauf für die drei Monate April, Mai und Juni 2022 („2. Quartal 2022“ oder „das Quartal“) bekannt. Alle Umsatz- und Produktionszahlen im Vergleich mit dem Vorjahr („YoY“) entsprechen den Zahlen aus dem Gesamtbetrieb in den beiden Betriebsanlagen Chala One und Kori One (zusammen die „Anlagen“).

Inca One verzeichnete sein bisher bestes zweites Quartal mit einem vierteljährlichen Gold- und Silberumsatz in Höhe von 15,1 Millionen USD, was im Jahresvergleich einem Plus von 96 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 mit 7,7 Millionen USD entspricht. Insbesondere der Umsatz in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2022 erreichte mit 29,6 Millionen USD ein Allzeithoch und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 86 %. Grund für die gestiegenen Umsätze war die höhere Menge an verarbeitetem Erz und der höhere Spotpreis für Gold, der im Quartal erzielt werden konnte.

Als weiterer bemerkenswerter Meilenstein für das Unternehmen ist zu werten, dass das Umsatzwachstum über einen Zeitraum von zwölf Monaten (TTM) erstmals die Marke von 50 Millionen USD überschritten hat.