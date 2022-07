AFRICAN LEADERSHIP INTERNATIONAL SCHLIESST EINE VEREINBARUNG ZUR ÜBERNAHME DER SILICON VALLEY HOLBERTON INC., UM DIE WELTWEITE QUALIFIKATIONSLÜCKE IN DER SOFTWAREENTWICKLUNG ZU SCHLIESSEN

PORT LOUIS, Mauritius, 14. Juli 2022 /PRNewswire/ -- African Leadership International (ALI) , das sich zum Ziel gesetzt hat, Afrika zu verändern, indem es bis 2035 drei Millionen unternehmerisch denkende Führungskräfte ausbildet, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Holberton Inc. getroffen, einer im Silicon Valley gegründeten, projektbasierten College-Alternative, die die nächste Generation von Softwareingenieuren ausbildet. Durch die Übernahme wird ALI Eigentümer des Programms für fortgeschrittene Technologien, das es ALI ermöglicht, globalen Unternehmen Zugang zu einer bedeutenden Anzahl ungenutzter Arbeitskräfte zu verschaffen, die in der Lage sind, den wachsenden globalen Mangel an technischen Talenten zu überbrücken. Es wird auch das Leben von Millionen von Afrikanern verändern, indem es sie mit den für den zukünftigen digitalen Arbeitsplatz unerlässlichen Softwareentwicklungsfähigkeiten vertraut macht. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Im Rahmen der Transaktion wird das Holberton School -Netzwerk in eine unabhängige Organisation aufgeteilt.

Laut dem Weltwirtschaftsforum hat die Pandemie das Tempo der digitalen Disruption in fast allen Branchen beschleunigt, und es werden 97 Millionen neue Rollen entstehen, die besser an die neue Arbeitsteilung zwischen Menschen, Maschinen und Algorithmen angepasst sind. China, Indien und der Westen – traditionelle Quellen für Technologietalente – haben aufgrund ihrer alternden Bevölkerung Probleme, diesen neuen Bedarf zu decken.

Afrika erlebt ein rasantes Bevölkerungswachstum. Mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren gibt es dort die jüngste Erwerbsbevölkerung der Welt, verglichen mit 48 Jahren in Deutschland oder Japan. Es wird erwartet, dass der Kontinent bis zum Jahr 2035 1,1 Milliarden Arbeitskräfte aufweisen wird – mehr als China oder Indien. Infolgedessen sehen globale Technologieunternehmen den Kontinent zunehmend als die nächste Adresse für Technologietalente. In den vergangenen drei Jahren haben unter anderem Twitter, Google, Microsoft, IBM oder Alibaba angekündigt, Tech-Hubs in Afrika zu eröffnen.