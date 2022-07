Bertelsmann begrüßt 500 internationale Top-Führungskräfte am Stammsitz in Gütersloh

Gütersloh (ots) - Bertelsmann lädt am 27. und 28. September 2022 rund 500

internationale Führungskräfte aus dem Konzern an dessen ostwestfälischen

Stammsitz nach Gütersloh ein. Zwei Tage lang werden sie im Gütersloher

Stadttheater tagen und unter anderem den Fortschritt der fünf strategischen

Wachstumsprioritäten des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens präsentieren. Thomas Rabe hatte als Vorstandsvorsitzender

von Bertelsmann zuletzt im Jahr 2019 zu einem Management Meeting nach Gütersloh

eingeladen. Während der Pandemie hat sich Bertelsmann auf virtuelle Management

Meetings konzentriert.



Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, sagt:

"Wir freuen uns sehr, dass sich die Top-Führungskräfte von Bertelsmann nach

längerer Pause jetzt wieder persönlich treffen können. Das Management Meeting

ist eines der wichtigsten Foren für den Austausch untereinander und mit dem

Vorstand. Und das Gütersloher Theater ist in seiner Modernität und Ausstattung

ein perfekter Ort dafür."