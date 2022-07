Nürnberg (ots) - Eine aktuelle immowelt Analyse für die 14 größten deutschen

Städte zeigt, welche Auswirkungen der Anstieg der Bauzinsen (10 Jahre

Zinsbindung) auf die Annuitätenrate beim Wohnungskauf (75 Quadratmeter, Bestand)

hat:



- Von 1,38 im Januar auf 3,34 Prozent im Juni: Die Bauzinsen haben sich im

ersten Halbjahr 2022 weiter verteuert

- Deutlicher Anstieg der Kreditraten: Immobilienkäufer müssen monatlich bis zu

1.100 Euro mehr zahlen als im Januar

- Größte Ratenanstiege in München (+1.100 Euro), Hamburg (+810 Euro), Frankfurt

am Main (+760 Euro) und Stuttgart (+700 Euro)

- Ratenzuwachs vorrangig auf Zinsanstieg zurückzuführen: Angebotspreise wachsen

nur langsam oder sind minimal rückläufig

- Erste Auswirkung auf den Wohnungsmarkt: Sinkende Nachfrage nach Kaufobjekten,

erhöhtes Interesse an Mietswohnungen





Der starke Anstieg der Zinsen für Immobilienkredite lässt den Immobilienkauf fürviele Einkommensschichten in weite Ferne rücken. Die monatlichen Tilgungsratenfür exemplarische Eigentumswohnungen (1. Stock, 3 Zimmer, Baujahr: 90er Jahre)haben sich seit Beginn des Jahres in der Spitze um 1.100 Euro erhöht, weil dieBauzinsen für 10-jährige Darlehen bereits bei 3,34 Prozent stehen. Das zeigteine immowelt Analyse über die Entwicklung der Annuitätenrate beim Kauf einer 75Quadratmeter großen Bestandswohnung für die 14 größten deutschen Städte. Amstärksten ist die monatliche finanzielle Mehrbelastung in München. Obwohl dasPreisniveau in der Isarmetropole sogar leicht nachgelassen hat, erhöhte sich dieKreditrate deutlich: Bei einer Tilgungsrate von 2 Prozent lag die Annuität zuAnfang des Jahres bei monatlich 1.940 Euro. Nach dem starken Zinsanstieg zahlenWohnungskäufer in München inzwischen 3.040 Euro - und das, obwohl in München derPreis einer exemplarischen 75-Quadratmeter-Wohnung seit Januar sogar von 767.000Euro auf 760.000 Euro leicht gesunken ist.700 Euro teurer und mehr: Kreditrate in Frankfurt, Hamburg und StuttgartEin ähnliches Bild auch in Frankfurt am Main: Der Preis einer beispielhaftenWohnung ist seit Januar leicht auf 522.000 Euro (-1.000 Euro) gefallen. Trotzdemist die Finanzierung mit monatlich 2.090 Euro um 760 Euro deutlich teurergeworden.In anderen Städten sind die Angebotspreise für 75-Quadratmeter-Wohnungen im 1.Halbjahr sogar noch minimal gestiegen. Das verteuert die Raten zusätzlich, auchwenn das Gros der monatlichen Mehrbelastungen von den Zinsen herrührt. InHamburg stieg der Preis auf 541.000 Euro (+6.000 Euro) und die monatliche