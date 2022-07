Teva Pharmaceuticals erhält Siegel als „Migränefreundlicher Arbeitsplatz"

Die Initiative wurde in Anbetracht der Tatsache gegründet, dass 41 Millionen Menschen in Europa mit Migräne leben[1], was zu erheblichen persönlichen Auswirkungen und Belastungen am Arbeitsplatz für sie führt. Die großen Auswirkungen von Migräne wurde in vielen Studien belegt, unter anderem in Tevas eigener europäischer Umfrage unter 12.545 Erwachsenen mit Migräne – „Beyond Migraine" – in der 49 % der Betroffenen angaben, dass ihre Migräne ihre Fähigkeit, am Arbeitsplatz effektiv zu funktionieren, beeinträchtigt.[2] Das Siegel „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" zielt darauf ab, Arbeitgebern Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, die an Migräne leiden, und unterstreicht ihr Engagement für die Schaffung eines migränefreundlichen Arbeitsumfelds.

Das Programm „Migränefreundlicher Arbeitsplatz" wurde entwickelt, um die Auswirkungen von Migräne am Arbeitsplatz zu reduzieren und würdigt Unternehmen, die EMHA-Schulungen durchführen und das richtige Umfeld am Arbeitsplatz schaffen (dies reicht von der Verfügbarkeit von Trinkwasserspendern bis hin zu dunklen Räumen).

Teva ist stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen und Teil dieser zu sein. Das Ziel von Teva ist es, möglichst vielen Migränepatienten zu helfen, sich am Arbeitsplatz wohler und weniger stigmatisiert zu fühlen und nicht einen Teil ihrer Persönlichkeit verbergen zu müssen, egal ob sie an Migräne oder etwas anderem mit umfangreichen Auswirkungen leiden.