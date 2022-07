Analyse der Innovationsaktivitäten im Mittelstand / Unternehmen mit eigener Forschung und Entwicklung dominieren das Innovationsgeschehen, Hemmnisse nehmen zu

- Kleine und mittlere Unternehmen steuern ein Drittel der Innovationsleistung

der deutschen Wirtschaft bei

- Anteil von nicht innovativen Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren um

zehn Prozentpunkte gestiegen

- Fachkräftemangel und hohe Kosten: Innovationshemmnisse haben in den

vergangenen knapp 20 Jahren deutlich zugenommen



Im Innovationssystem Deutschland spielen kleine und mittelgroße Unternehmen eine

nicht unerhebliche Rolle. Zwar liegt in der deutschen Wirtschaft das Gros der

Innovationsaktivitäten bei den Großunternehmen, dennoch stehen mittelständische

Unternehmen immerhin für 32 % der Ausgaben für Innovationen und 35 % für

Forschung und Entwicklung. Eine von KfW Research in Auftrag gegeben Studie

analysiert die langfristige Entwicklung von Strukturen, Erfolgsfaktoren und

Hemmnissen bei den Innovationsaktivitäten mittelständischen Unternehmen.