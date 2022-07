Preis für Eisenerz auf Talfahrt - Notierung fällt unter 100 US-Dollar je Tonne

SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Preis für Eisenerz ist aus Sorge wegen einer schwachen Nachfrage aus China am Donnerstag gefallen und unter die Marke von 100 US-Dollar je Tonne gerutscht. An der Börse in Singapur brach die Notierung am Vormittag um mehr als acht Prozent auf 99,95 Dollar je Tonne ein.

Marktbeobachter verwiesen auf die schwierige Lage auf dem chinesischen Immobilienmarkt. Demnach verweigern immer mehr Hauskäufer Zahlungen, was die Sorge vor einer Schieflage des gesamten Sektors verstärken würde. In den vergangenen Jahren hatte der Bauboom in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt große Mengen an Stahl benötigt, was den Preis für Eisenerz nach oben trieb.