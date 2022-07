Neue Preise, neue Services Robo-Advisor quirion bietet erstmals Geldanlage im flexiblen Abo-Modell und Investments in Megatrends-Portfolios an (FOTO)

Berlin (ots) - Der Robo-Advisor quirion hat sein Angebot erweitert: Ab jetzt

gibt es mit quirion Digital , quirion Premium und quirion Privat drei neue

Service-Pakete für die Geldanlage. Sie unterscheiden sich dabei vor allem im

Umfang der persönlichen Beratung, die Kundinnen und Kunden optional und flexibel

dazubuchen können. Das Asset Management, also die Anlagestrategie und deren

Umsetzung, ist bei allen Paketen identisch und kostet im Digital-Paket

einheitlich 0,48 Prozent des verwalteten Vermögens im Jahr. Der Preis für das

nachhaltige Portfolio reduziert sich im neuen Digital-Paket damit um fast 30

Prozent, gleichzeitig entfällt die bisherige Mindestanlage. In Zukunft gibt es

so keine Konditionen-Unterschiede mehr zwischen dem klassischen globalen

Portfolio und der nachhaltigen Variante. Zudem erweitert quirion die

Produktpalette und bietet erstmals Investments in ein Megatrends-Portfolio an.

Dort sind zum Start fünf Anlagethemen gebündelt, die quirion jeweils über einen

Mix aus mehreren ETFs abbildet.



quirion baut Beratungsangebot weiter aus