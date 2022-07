Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Kann Deutschland mit der diesjährigen Ernte einen Beitrag zurweltweiten Versorgung mit Getreide leisten und die aufgrund des Kriegs in derUkraine größer werdende Versorgungslücke ein wenig schließen? "Nach unsererPrognose ist dies möglich. Allerdings fehlen uns derzeit die notwendigenKapazitäten in der nationalen Logistik", erklärt der Getreidemarktexperte desDeutschen Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler. Zum einen werden vieleBinnenschiffe in Südosteuropa gebraucht, um das Getreide aus der Ukraine überdie Donau nach Mittel- und Westeuropa zu transportieren. Zum anderen fallen inDeutschland viele Binnenschiffe derzeit für den Getreidetransport aus, da sieKohle zu den Kraftwerken transportieren. "Die zunehmende Kohleverstromung bindetgroße Kapazitäten", betont Seedler.Und auch auf der Schiene und der Straße läuft es nicht rund: In Deutschlandfehlen Lokführerinnen und Lokführer und bis zu 100.000 LKW-Fahrerinnen undLKW-Fahrer. "Dieses Problem muss kurzfristig gelöst werden, sonst leidet baldauch die inländische Versorgung darunter", mahnt Seedler und fordert: "Es musseinen prioritären Transport von Lebens- und Futtermitteln geben." Weiterhinerneuert der DRV-Experte seine Forderung, dass die Bundesregierung umgehend daszulässige Gesamtgewicht für LKW von 40 auf 44 Tonnen erhöht. "Mittelfristigschafft eine staatliche Förderung für die Ausbildung von LKW-Fahrerinnen undLKW-Fahrer ebenfalls Abhilfe", so Seedler.Weiterhin durchschnittliche Ernte erwartetTrotz der heißen Temperaturen in den vergangenen Wochen erwartet der DRV wie imVormonat eine durchschnittliche Getreideernte in Höhe von 43,2 Millionen Tonnensowie eine Rapsernte von 3,8 Millionen Tonnen. Allerdings hat der Verband dieErnteerwartungen einzelner Getreidearten angepasst. Die Wintergerste, derenErnte mancherorts schon beendet ist, hat bessere Ergebnisse sowohl bei der Mengeals auch den Qualitäten gebracht, als angenommen. Für die gerade begonneneWeizenernte korrigiert der DRV die Erwartungen witterungsbedingt etwas nachunten. Bei dieser Kultur erwartet Seedler heterogene Ergebnisse, je nachStandort und Wasserversorgung. Beim Körnermais passte der Verband seineErnteprognose ebenfalls leicht nach unten an. "Die in den kommenden Tagen zuerwartende Hitzewelle kann sich negativ auswirken", betont Seedler.Getreideanbaufläche seit Jahren rückläufigMit Sorge bewertet Seedler die stetige Reduzierung der Anbaufläche: Vor zehnJahren wurde in Deutschland auf 6,5 Millionen Hektar Getreide angebaut, heutesind es 400.000 Hektar weniger. Die durchschnittlichen Erntemengen sanken imgleichen Zeitraum um zirka vier Millionen Tonnen. Diese Entwicklung hat