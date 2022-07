Ölpreise setzen Talfahrt fort - Brent-Öl auf tiefstem Stand seit März

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag deutlich gesunken. Nachdem sich die Notierungen am Vortag stabil gehalten haben, knüpften sie damit wieder an die jüngste Talfahrt an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 97,66 US-Dollar und damit 1,91 Dollar weniger als am Vortag. Zeitweise wurde Brent-Öl für 97,15 Dollar gehandelt und war damit so günstig wie seit März nicht mehr.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,42 Dollar auf 93,88 Dollar. Damit kosten die beiden Ölsorten deutlich weniger als noch Mitte Juni, als ein Fass der Sorte Brent noch mit rund 125 Dollar gehandelt wurde.