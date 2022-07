JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43,5

Kursziel alt: 43,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Wie Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, rechnet sie mit einer starken Berichtssaison im europäischen Bier- und Spirituosensektor. Dieser dürfte von Wiederöffnungen und steigenden Nettopreisen profitieren. Allerdings dürfte auch der makroökonomische Gegenwind belasten, weshalb sie nach starken Zahlen Gewinnmitnahmen im Sektor nicht ausschließt. Begünstigt werden sollten im Gegenzug aber Werte wie Diageo, Pernod Ricard oder Heineken, die bisher unterdurchschnittlich abgeschnitten hätten./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2022 / 16:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.