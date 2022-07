Berlin-Schönefeld (ots) - Mit einem Software-Update sollte die manipulierte

Abgasreinigung von Millionen VW-Fahrzeugen eigentlich normalisiert werden. Doch

die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) haben aktuell bekanntgegeben,

dass dieses Update ebenfalls eine illegale Abschalteinrichtung enthält. "Durch

das heutige Urteil wird VW erneut vom Abgasskandal eingeholt. Mehrere Millionen

Fahrzeughalter könnten nun gegen den Wolfsburger Konzern vorgehen. Die

Aufarbeitung des Skandals wird sich mit Sicherheit noch mehrere Jahre hinziehen"

, kommentiert der Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Er ist Inhaber der

gleichnamigen Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) , die mehr als 42.500

Mandanten im Zusammenhang mit dem Abgasskandal vertritt.



Über zwei Millionen Fahrzeug-Rückrufe in Deutschland drohen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Allein in Deutschland wurde das Software-Update von VW auf mehr als zweiMillionen Autos installiert. All diese Fahrzeuge werden nun wohl noch einmalzurückgerufen, denn auch nach dem Aufspielen des Updates stoßen die betroffenenAutos unter anderem bei Außentemperaturen von weniger als 15 bzw. mehr als 33Grad unerlaubt viele Schadstoffe aus.Entsprechende Rückrufe müssen von dem Kraftfahrt-Bundesamt angeordnet werden,denn die deutsche Behörde genehmigte das Update vor Jahren trotz derintegrierten Abschalteinrichtung. Das Kraftfahrt-Bundesamt muss seine bisherigeEinschätzung zur Zulässigkeit von sogenannten Thermofenstern nun definitiv nocheinmal ändern" , erklärt Goldenstein. Er ergänzt:EuGH bewertet Thermofenster als unzulässig"VW rechtfertigte die Verwendung von temperaturabhängigen Abschalteinrichtungenbis zuletzt mit dem Schutz des Motors der jeweiligen Autos. Doch diesesScheinargument ließen die EuGH-Richter nicht durchgehen. Schließlich schützt einsolches Thermofenster höchstens vor Verschleiß und nicht vor unmittelbarenSchäden. Darüber hinaus dürfen Abschalteinrichtungen zum Schutz des Motorskeinesfalls regelmäßig zum Einsatz kommen. In vielen europäischen Ländernherrschen jedoch in den meisten Monaten durchschnittliche Temperaturen in Höhevon weniger als 15 Grad.Die Halter von VW-Fahrzeugen, die wegen des Abgasskandals ein Software-Updateerhalten haben, müssen sich nun darauf einstellen, dass sie ihr Fahrzeug in denkommenden Wochen erneut in die Werkstatt bringen müssen. Sollte es VW es nichtschaffen, die Abgasreinigung der manipulierten PKW-Modelle tatsächlich zunormalisieren, droht im schlimmsten Fall sogar die vollständige Stilllegungdieser Autos. In jedem Fall können die Halter der betroffenen Fahrzeuge