Bee Vectoring Technologies will Eintritt in den türkischen Pflanzenschutzmarkt mit wichtiger Absichtserklärung für Partnerschaft vorantreiben

Mississauga, ON, Kanada, und Sacramento, CA, USA (14. Juli 2022) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das „Unternehmen“ oder „BVT“) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung („Absichtserklärung“) mit Bioglobal A.S. („Bioglobal”) mit Sitz in der Türkei zur Beschleunigung des Eintritts von BVT in den regionalen Markt unterzeichnet hat, wobei eine Option zur weiteren Expansion in die angrenzenden Länder besteht.

Bioglobal wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein führender Vertriebshändler von Pflanzenschutz- und Pflanzennahrungsprodukten in der Türkei, dem Nahen Osten und dem Kaukasus. Bioglobal bietet schon seit langem hochwertige Produkte an und unterhält gut etablierte Beziehungen mit den Erzeugern in der Region.

„BVT passt ideal zum wichtigsten Ziel von Bioglobal, der Bereitstellung nachhaltiger und umweltfreundlicher Bioprodukte für den Agrarsektor“, sagte A. Özgür Ateş, der General Manager von Bioglobal. „Pestizidrückstände sind für die türkischen Lebensmittelexporte ein Problem. Glücklicherweise ist das biologische Fungizid von BVT, das den Einsatz von traditionellen Chemikalien reduziert, Schutz vor Krankheiten bietet und den Nutzpflanzenertrag verbessert, eine skalierbare langfristige Lösung und verbessert den Gesamtwert der Exporte.“

Bioglobal wird Zulassungsstudien für das eigentumsrechtlich geschützte biologische Fungizid von BVT, Clonostachys rosea CR-7 (CR-7), bei den türkischen Behörden betreiben; dabei handelt es sich um offizielle Forschungsstudien, die Teil des erforderlichen aufsichtsrechtlichen Prozesses sind. Falls diese erfolgreich sind, werden die beiden Unternehmen auf eine kommerzielle Vereinbarung für die Vermarktung und den Vertrieb des natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems von BVT an die Erzeuger der gesamten Region hinarbeiten.

„Die Türkei ist ein wichtiger Hersteller landwirtschaftlicher Produkte, und die Bestäubung durch Bienen spielt eine wichtige Rolle in der türkischen Landwirtschaft, wobei jährlich schätzungsweise 300.000 Hummelvölker(1) in dem Land verkauft werden“, sagte Christoph Lehnen, der Business Manager von BVT für Europa, Afrika und den Nahen Osten. „Die osteuropäischen Länder sind bedeutende Importeure türkischer Agrarerzeugnisse. Daher liegt unser unmittelbarer Marktfokus in der Türkei auf der Zielgruppe der Erdbeer- und Tomatenerzeuger, wobei wir eine Expansion in den Bereich Ölsaaten, etwa Raps (Canola), und weitere Beeren und Gemüsesorten planen. Die in den USA eingetragenen BVT-Produkte erhielten eine Null-Rückstand-Bewertung, was den Verkauf und das Marketing von BVT in der Türkei enorm unterstützen wird.“