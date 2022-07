Teva Pharmaceuticals erhält Siegel als "Migränefreundlicher Arbeitsplatz"

Amsterdam (ots/PRNewswire) -



- Das neue Siegel "Migränefreundlicher Arbeitsplatz" der Europäischen Migräne-

und Kopfschmerz-Allianz zeichnet Unternehmen aus, die ihre Mitarbeiter, die an

Migräne leiden, unterstützen - eine schwere und schwächende Krankheit

- Teva hat die europäische Initiative mit der Europäischen Migräne- und

Kopfschmerz-Allianz vorangetrieben



Teva Pharmaceuticals Europe B.V. hat heute das Siegel "Migränefreundlicher

Arbeitsplatz" verliehen bekommen. Diese neue Initiative würdigt Unternehmen, die

sich dafür einsetzen, ihren Mitarbeitern eine "angenehme"

Migräne-Arbeitsumgebung zu bieten, unabhängig davon, ob sie an Migräne leiden

oder mit Kollegen zusammenarbeiten, die von dieser Erkrankung betroffen sind.





Teva unterstützte die Entwicklung dieser Initiative im Jahr 2021 mit derEuropäischen Migräne- und Kopfschmerz-Allianz (EMHA) und arbeitete mit einemExpertengremium von Migräne-Experten in ganz Europa zusammen, darunterNeurologen und Ärzte für Arbeitsmedizin, um das Programm zu entwickeln.Die Initiative wurde in Anbetracht der Tatsache gegründet, dass 41 MillionenMenschen in Europa mit Migräne leben[1], was zu erheblichen persönlichenAuswirkungen und Belastungen am Arbeitsplatz für sie führt. Die großenAuswirkungen von Migräne wurde in vielen Studien belegt, unter anderem in Tevaseigener europäischer Umfrage unter 12.545 Erwachsenen mit Migräne - "BeyondMigraine" - in der 49 % der Betroffenen angaben, dass ihre Migräne ihreFähigkeit, am Arbeitsplatz effektiv zu funktionieren, beeinträchtigt.[2] DasSiegel "Migränefreundlicher Arbeitsplatz" zielt darauf ab, ArbeitgebernWerkzeuge zur Verfügung zu stellen, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen, die anMigräne leiden, und unterstreicht ihr Engagement für die Schaffung einesmigränefreundlichen Arbeitsumfelds.Das Programm "Migränefreundlicher Arbeitsplatz" wurde entwickelt, um dieAuswirkungen von Migräne am Arbeitsplatz zu reduzieren und würdigt Unternehmen,die EMHA-Schulungen durchführen und das richtige Umfeld am Arbeitsplatz schaffen(dies reicht von der Verfügbarkeit von Trinkwasserspendern bis hin zu dunklenRäumen).Teva ist stolz darauf, diese Initiative zu unterstützen und Teil dieser zu sein.Das Ziel von Teva ist es, möglichst vielen Migränepatienten zu helfen, sich amArbeitsplatz wohler und weniger stigmatisiert zu fühlen und nicht einen Teilihrer Persönlichkeit verbergen zu müssen, egal ob sie an Migräne oder etwasanderem mit umfangreichen Auswirkungen leiden.Richard Daniell, EVP Head of Europe Commercial bei Teva Pharmaceuticals,