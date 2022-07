Neuestes Flaggschiff-Modell Li L9 Li Auto präsentiert seine internen F&E-Fähigkeiten

Peking (ots/PRNewswire) -



- Li Auto enthüllt Details zu seinem Flaggschiff, dem Full-Size-SUV Li L9, am

21. Juni 2022

- Das neue Modell verfügt über eine Reihe hochmoderner Technologien, die vom Li

Auto-F&E--Team intern entwickelt wurden, um Familienreisen neu zu erfinden

- Der Li L9 ist eines der ersten Serienmodelle, das die

S32G-Automotive-Netzwerkprozessoren von NXP auf seinem

Flaggschiff-Chassis-System einsetzt

- Über 30.000 Vorbestellungen innerhalb von 72 Stunden



Li Auto, ein führender Hersteller von alternativ angetriebenen Fahrzeugen in

China, hat am 21. Juni Details zu seinem Vorzeigemodell, dem Li L9, einem

Full-Size-SUV mit sechs Sitzen, bekannt gegeben. Das neueste Modell erreicht den

Meilenstein von 30.000 Vorbestellungen mit einer Anzahlung von 5.000 RMB,

nachdem es weniger als 72 Stunden auf dem Markt war. Der Li L9 Smart SUV wird

von seinem selbstentwickelten Flaggschiff-Reichweitenverlängerungs- und

Fahrwerkssystem angetrieben. Darüber hinaus verfügt er über das vom Unternehmen

selbst entwickelte intelligente Fahrsystem Li AD Max und erstklassige

Sicherheitsvorkehrungen, die alle Mitfahrer auf der Straße schützen.