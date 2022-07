Interview mit WIRmachenDRUCK

Vor knapp 15 Jahren gegründet und seit 2016 Teil des Weltmarktführers „Cimpress“ gehört WIRmachenDRUCK heute zu den führenden Unternehmen der Branche. Als mehrfach ausgezeichneter Testsieger mit weit über 500.000 Geschäfts- und Privatkunden aus 17 europäischen Ländern und einem großen Produktsortiment ist die Online-Druckerei weiterhin auf Wachstumskurs.

Bild: Die Macher von WIRmachenDRUCK Bildquelle: WirmachDruck GmbH

Eine Online-Druckerei ist weitaus mehr als ein klassischer Druckerei-Betrieb. Wie arbeitet ihr, welche (Qualität-)Standards sind euch wichtig und worauf kommt es euch selbst an?

Wir bieten die Vorteile einer klassischen Druckerei und erweitern sie um die Vorzüge des E-Commerce, indem wir unsere Produkte online europaweit und in größerer Vielfalt vertreiben. Unsere Kundinnen und Kunden haben rund um die Uhr die Möglichkeit, ihre Drucksachen zu personalisieren und zu bestellen. Im E-Commerce verfügen wir über rund 15 Jahre Expertise und gehören zu den führenden Online-Druckereien Europas. Unser Fokus liegt dabei auf bester Qualität zu absoluten Tiefpreisen. Dafür sind neben modernsten eigenen Produktionsstandorten auch zuverlässige Produktionspartner und effiziente Prozesse von enormer Wichtigkeit.



Wie schafft man es, den teils sehr individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden?

Wir arbeiten 100% kundenzentriert und nutzen die Möglichkeiten des E-Commerce bestmöglich aus. Dank unseres mehrfach ausgezeichneten Kundendienstes bieten wir herausragenden Service und erfahren zugleich direkt von sich ändernden Kundenwünschen. Ebenso gibt das Such- und Kaufverhalten in unserem Online-Shop Aufschluss über die Erwartungen und Produktpräferenzen unserer Kundinnen und Kunden. Zudem spürt ein Team aus erfahrenen Trendscouts online und offline stets neue Produkt- und Druck-Trends auf.

Mit unserem großen Netzwerk an eigenen und verbundenen Produktionsstätten können wir schnell reagieren und unser Sortiment entsprechend erweitern. Findet sich in unserem umfangreichen Angebot dennoch einmal nicht der passende Artikel, bieten wir immer auch die Möglichkeit über eine individuelle Anfrage. Wir bieten bereits über 40.000 Artikel in mehr als 5 Millionen Variationen an – dennoch können wir darüber hinaus die meisten Sonder- und Zusatzwünsche unserer Kundschaft erfüllen.