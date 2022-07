Genossenschaftliche Familie trifft sich zum 121. Verbandstag / Mehr Rückenwind aus der Politik erwartet / Genossenschaften betonen ihre zentrale Rolle in Bayerns Wirtschaft

München (ots) - Anlässlich ihres 121. Verbandstags haben die bayerischen

Genossenschaften ihre zentrale Rolle in der bayerischen Wirtschaft betont. Mit

1.167 Unternehmen stehen die Genossenschaften für einen wichtigen Teil des

bayerischen Mittelstands. Dazu zählen 208 Volks- und Raiffeisenbanken und

Unternehmen aus 35 Branchen - von Molkereien, über Energie- und

Handwerksbetrieben bis zu Unternehmen im sozialen und kulturellen Bereich.



Allerdings machen politische Entscheidungen Genossenschaften eher das Leben

schwer, anstatt sie zu fördern: "An Unterstützungsbekundungen für

werte-orientiertes Wirtschaften mangelt es nicht", sagte Gregor Scheller,

Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB), beim 121. Verbandstag am

Donnerstag auf dem Münchner Nockherberg. "Doch die politischen Ankündigungen

halten leider der Realität nicht stand", folgerte Scheller.