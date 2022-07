UBS-Analyst Andrew Stott reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Chemiebranche im kommenden Jahr. Die Aktien von Arkema, BASF, Clariant und Givaudan wurden von der Großbank auf "Verkaufen" herabgestuft. Auch seine Kaufempfehlungen für die Titel von Evonik und Wacker Chemie strich der Experte.

Die Branche erlebe derzeit schwierige Zeiten angesichts der Gasversorgungskrise, hoher Energiepreise und einer miesen Verbraucherstimmung, so Stott. Deshalb rechnet der Analyst für 2023 in einem Basisszenario mit Druck auf die Gewinne.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Durch den wieder einmal stark gesunkenen Pegelstand am Rhein, von dem der Chemiekonzern als Transportweg stark abhängig sei, gebe es einen weiteren Flaschenhals für das dritte Quartal, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Sowohl die Schweizer Bank Credit Suisse als auch das Analysehaus Warburg Research haben zwar zu Beginn dieser Woche ihre Kursziele für BASF nach den vorläufigen Quartalszahlen gesenkt, die Einstufungen aber auf "Outperform" bzw. "Buy" belassen.

Das durchschnittliche Kursziel impliziert derzeit ein Aufwärtspotenzial von rund 48 Prozent für die BASF-Aktie.

