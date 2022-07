STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundes-/Staatsanleihen

Der Euro-Bund-Future ging in der letzten Handelswoche mit 150,07 Prozentpunkten aus dem Handel. In die neue Woche startete er mit einem Abschlag von 17 Basispunkten. Bis Dienstagmittag ging es für den Euro-Bund-Future bis auf 153,48 Prozentpunkte aufwärts. Dieses Niveau konnte er nicht halten und notierte am Mittwochnachmittag bei 152,69 Prozentpunkten. Am Donnerstagvormittag geht es wieder leicht aufwärts auf 152,77 Prozentpunkten. Hieraus ergibt sich eine Rendite von 1,13% für die zehnjährige Bundesanleihe. In der Vorwoche lag die Rendite mit 1,18% in etwa auf demselben Niveau. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe gab dagegen deutlicher nach und liegt mit 1,35% unter dem Niveau der Vorwoche von 1,53%.

Anlegertrends

Frankreich nimmt 5,62 Milliarden Euro auf

Frankreich begibt eine neue Staatsanleihe (WKN A3K7HG) mit Fälligkeit zum 15.11.2032. Bei einem Emissionsvolumen von 5,62 Milliarden Euro ist der Zinssatz mit 2,00% festgesetzt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, die erste anteilige Zinszahlung steht jedoch bereits am 15.11.2022 vor der Tür. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht einem Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls einem Euro. S&P vergibt für Frankreich ein AA Rating.