The Hundred erweckt das Traum-Cricketstadion der Kinder in Minecraft zum Leben

London (ots/PRNewswire) - Mit Hilfe von 10 phantasievollen Kindern hat The

Hundred, der neueste Cricket-Wettbewerb, der Blockbuster-Unterhaltung mit

Weltklasse-Cricket verbindet, ein immersiven Stadionbau

(http://www.thehundred.com/every-block-counts) enthüllt, das im weltweit größten

Sandkasten-Videospiel gebaut wurde.



Minecraft-begeisterte Kinder aus dem ganzen Land waren eingeladen, an dem

Wettbewerb "Every Block Counts" von The Hundred teilzunehmen und ihr ultimatives

Cricket-Stadion zu entwerfen, wobei es keine Grenzen für den Inhalt gab.