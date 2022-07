Tier One gibt die Einreichung eines vorläufigen Basisemissionsprospekts in Kurzform bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung, Verteilung oder Verbreitung, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten

Vancouver, Kanada - 14. Juli 2022 - Tier One Silver Inc. (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) („Tier One“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden aller kanadischen Provinzen und Territorien einen vorläufigen Basisemissionsprospekt in Kurzform (der „Prospekt“) eingereicht hat.

Die Einreichung eines Prospekts soll dem Unternehmen eine flexible Finanzierung ermöglichen. Sobald ein endgültiger Basisprospekt in Kraft tritt, ermöglichen diese Einreichungen dem Unternehmen, vorbehaltlich der Anforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, die Ausgabe von an Stammaktien, Warrants, Zeichnungsscheinen, Einheiten, Schuldtiteln oder einer beliebigen Kombination davon in Höhe von bis zu 100.000.000 CAD innerhalb eines Zeitraums von 25 Monaten, in dem der Prospekt in Kraft bleibt, zu qualifizieren. Die spezifischen Bedingungen eines zukünftigen Angebots von Wertpapieren (falls zutreffend) werden in einem Prospektnachtrag dargelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden in Verbindung mit einem solchen Angebot eingereicht wird.

Jeder Prospektnachtrag wird spezifische Informationen enthalten, unter anderem über die zu emittierenden Wertpapiere und die Verwendung der Erlöse aus einer solchen Emission. Es besteht keine Gewissheit, dass innerhalb des 25-monatigen Gültigkeitszeitraums des Prospekts und der Prospektergänzungen Wertpapiere angeboten oder verkauft werden. Eine Kopie des Prospekts sowie Kopien des endgültigen Emissionsprospekts und jeglicher Prospektergänzungen, die in Zukunft eingereicht werden könnten, können im Unternehmensprofil bei SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Die Wertpapiere, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den USA oder an US-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.