Karora meldet starke Goldproduktion mit 30.652 Unzen und Verkäufen von 30.398 Unzen im zweiten Quartal

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: "Ich bin sehr stolz auf unsere Goldproduktion von 58.141 Unzen für das erste Halbjahr 2022, einschließlich 30.652 Unzen im zweiten Quartal, die mit unserer Prognose für das Gesamtjahr 2022 übereinstimmt, trotz der sehr schwierigen Bedingungen im ersten Quartal im Zusammenhang mit den Auswirkungen von COVID-19. Die Gesamtjahresprognose ist auf die zweite Jahreshälfte ausgerichtet.

Unser ungeprüfter Bargeldbestand zum 30. Juni 2022 in Höhe von 114 Mio. $ war um etwa 36 Mio. $ höher als unser Bargeldbestand zum 31. März 2022. Der höhere Bargeldbestand spiegelt die Erlöse aus der im letzten Monat abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung wider (siehe Karora-Pressemitteilung vom 14. Juni 2022), die teilweise durch Investitionsausgaben im Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Arbeiten am zweiten Abbau bei Beta Hunt ausgeglichen wurden, der weiterhin im Rahmen des Budgets und vor dem Zeitplan liegt und voraussichtlich im ersten Quartal 2023 abgeschlossen wird (siehe Karora-Pressemitteilung vom 24. Mai 2022). Die zweite Abnahme bei Beta Hunt und die bevorstehende Akquisition der Lakewood Mill sind die Haupttreiber unseres Wachstumsplans, der eine Steigerung der Goldproduktion auf voraussichtlich 185.000 bis 205.000 Unzen bis 2024 vorsieht."

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis zum Jahr 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Karora kündigte vor kurzem den geplanten Erwerb der Lakewood Mill in Westaustralien an, die zunächst eine zusätzliche Kapazität von 1,0 Mtpa bieten wird. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.