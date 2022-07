ROUNDUP: Telekom verkauft Mehrheit an Funktürmen an Finanzinvestoren

NEW YORK - Die größte US-Bank JPMorgan Chase hat wegen der verschlechterten Konjunkturaussichten im zweiten Quartal einen weiteren Gewinnrückgang verbucht. Mit 8,6 Milliarden US-Dollar verdiente das Institut zwar etwas mehr als im ersten Jahresviertel, aber 28 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in New York mitteilte. Das lag vor allem an der Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle, die infolge der Krise rund um den Ukraine-Krieg und die stark gestiegene Inflation wieder häufiger zu werden drohen. Analysten hatten mit einem weniger starken Gewinnrückgang gerechnet. Nun setzt JPMorgan den im April angekündigten milliardenschweren Rückkauf eigener Aktien vorerst aus, um höhere Kapitalanforderungen zu erfüllen. Die Aktie fiel vorbörslich zunächst um bis zu mehr als 5 Prozent, dämmte die Verluste danach aber etwas ein.

BONN - Die Deutsche Telekom verkauft die Mehrheit an ihrem Funkturmgeschäft GD Towers an ein nordamerikanisches Investorenduo. Der Zuschlag ging an den kanadischen Finanzinvestor Brookfield und den US-amerikanischen Infrastrukturinvestor DigitalBridge. Doch obwohl er diese Lösung als die "mit Abstand beste" im Bieterrennen bezeichnete, bedauerte Telekom-Chef Tim Höttges zugleich, nicht mit dem Wettbewerber Vodafone und dessen Funkturm-Sparte Vantage Towers oder auch dem spanischen Konkurrenten Cellnex zusammengefunden zu haben. An der Börse ging es für die Telekom-Aktie über zwei Prozent bergab.

ROUNDUP: Hugo Boss schraubt Prognosen nach starkem zweiten Quartal hoch

METZINGEN - Der Modekonzern Hugo Boss traut sich nach einem überraschend guten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal für 2022 mehr zu. Vor dem Hintergrund der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung hob das Management um Firmenchef Daniel Grieder den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an. Im zweiten Quartal konnte der MDax-Konzern das operative Ergebnis (Ebit) mehr als verdoppeln. An der Börse kamen die Nachrichten bei den Anlegern gut an.

ROUNDUP: Ericsson ringt mit höheren Kosten - Aktie fällt deutlich ab

STOCKHOLM - Höhere Kosten und weniger Einnahmen für seine Patente haben den schwedischen Netzwerkausrüster Ericsson im zweiten Quartal Schwung gekostet. Der 5G-Boom konnte die negativen Faktoren nicht ganz ausgleichen. So blieben der operative Gewinn, trotzt eines deutlichen Anstiegs, als auch die entsprechende Marge hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Konzernchef Börje Ekholm macht sich keine Hoffnung, dass sich an der Situation in nächster Zeit etwas ändern könnte. "Die weltweite Lieferkettensituation bleibt herausfordernd und der Druck durch die Inflation ist stark", sagte er laut Mitteilung. Für die Ericsson-Aktie ging es im Vormittagshandel bergab: Die Papiere verloren gut 11 Prozent an Wert.