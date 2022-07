Parsable stellt Svenja Howe als EMEA-Vizepräsidentin ein

Howe war zuletzt bei Slack tätig, das 2021 von Salesforce übernommen wurde. Dort konzentrierte sie sich auf große Fertigungsunternehmen und wurde mehrfach als Top-Performerin in der EMEA-Region sowie für ihre Branchenkenntnisse ausgezeichnet.

Vor ihrer Tätigkeit bei Slack war Howe mehrere Jahre bei Salesforce im Unternehmensvertrieb tätig und betreute Kunden aus den Bereichen Konsumgüter, Automobil, Chemie, Bauwesen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften.

„Svenja hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischer Beziehungen zu Unternehmen, beim Aufbau von Vertrauen in komplexen Organisationen und bei der Umwandlung von Kunden in langfristige Partner, die den Wert von Digitalisierung und Daten erkennen. Außerdem kennt sie die Branchen und Unternehmen, die wir bedienen, sehr gut", so Matt Belkin, CEO von Parsable. „Das ist genau das, was wir brauchen, um die wachsende Nachfrage von Interessenten und Kunden nach Parsable in EMEA und auf der ganzen Welt zu befriedigen. Svenja wird ein integraler Bestandteil unseres Führungsteams sein und wir freuen uns, dass sie hier ist."

„Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe daher einen persönlichen Bezug zu dem, was es braucht, um die Dinge zu produzieren und zu liefern, die viele Verbraucher als selbstverständlich ansehen. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich mich freue, bei Parsable mitzuarbeiten und das Ziel zu verfolgen, unsere industriellen Arbeitskräfte zu unterstützen und zu modernisieren", so Howe. „Ich habe den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn damit verbracht, verschiedenen Unternehmen und Kunden dabei zu helfen, Erkenntnisse aus isolierten Daten und Wissen zu gewinnen, und es ist klar, dass die globalen Marktchancen für Parsable und Connected Worker enorm sind. Ich freue mich darauf, ein leistungsstarkes Team aufzubauen, das die Dynamik von Parsable in EMEA und darüber hinaus beschleunigen wird."

Parsable (www.parsable.com) hilft den größten Industrieunternehmen der Welt, ihre Arbeit immer richtig zu erledigen. Connected Worker von Parsable ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Arbeit mit Hilfe von papierlosen, digitalen Arbeitsanweisungen auf mobilen Geräten gemeinsam zu erledigen. Mit Parsable erhalten Unternehmen einen noch nie dagewesenen Einblick in ihre Abläufe, können detaillierte Daten über ihre Arbeitsprozesse zur kontinuierlichen Verbesserung aufdecken und neue, technikaffine Talente gewinnen.

