Torq leitet Entdeckungsfolgebohrprogramm auf Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita ein

Vancouver, Kanada - 14. Juli 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es mit seinem Folgebohrprogramm auf dem Eisen-Oxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita begonnen hat, das sich auf dem Gürtel Coasta Coardillera in Chile befindet und wo das Unternehmen während des ersten Bohrprogramms auf dem Projekt (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2022) eine neue Entdeckung von 90 Metern (m) mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold gemacht hat (Abbildung 1). Das Unternehmen plant, in seiner zweiten Bohrphase etwa 4.000 m entlang eines 1 km langen strukturellen Korridors von Falla 13 zu bohren, der eindeutige geochemische und geophysikalische Signaturen aufweist, die mit der in Bohrloch 22MAR-013R entdeckten Mineralisierung übereinstimmen (Abbildungen 2 - 6).