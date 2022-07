Energiekrise Nachfrage nach Alternativen zur Gasheizung rasant gestiegen (FOTO)

Berlin (ots) - Gas wird knapp und der Winter rückt näher. Spätestens, seit

Wirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Krisenstufe des Notfallplans Gas

aktiviert hat, sind deutsche Verbraucher:innen alarmiert. Die Sorge vor kaltem

Wohnraum und hohen Nachzahlungen spiegelt sich in einem gestiegenen Interesse an

alternativen Heizmitteln wider. Auf idealo ist die Nachfrage nach

Elektroheizungen, Kaminen und Öfen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 350

Prozent gestiegen. Auch die Preise ziehen mitunter an.



Deutlich gestiegene Nachfrage nach alternativen Wärmequellen