Sofortprogramm Klimaschutz macht das Dilemma der Erneuerbaren Energien deutlich / Nachhaltige Biokraftstoffe sind sofort wirksamer Klimaschutz (FOTO)

Berlin (ots) - Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP)

begrüßt die gestern vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV)

vorgelegten Sofortmaßnahmen, um Treibhausgase dauerhaft zu reduzieren. Die

Sofortmaßnahmen sind erforderlich, da der Emissionsbericht des Bundesumweltamtes

für den Verkehrssektor eine Überschreitung von 3 Mio. Tonnen CO2-eq ausgewiesen

hat. Die UFOP begrüßt insbesondere die schrittweise Erhöhung der bestehenden

THG-Minderungsquote um schließlich +1 % in 2030 und die hiermit erforderliche

Verwendung von Biokraftstoffen. Im Detail hat die Förderunion jedoch einige

konkrete Umsetzungsvorschläge, mit denen das BMDV-Programm effizient und

kurzfristig umsetzbar ist.



So schlägt die UFOP vor, dass über öffentliche Tankstellen Diesel mit höheren

biogenen Anteilen, B30- oder R33* als "Lkw-Diesel" angeboten wird, um

insbesondere den Schwerlastverkehr gezielt in der Treibhausgas

(THG)-Minderungsstrategie zu berücksichtigen. Dies ist dringend geboten, weil

infolge des überlasteten Schienennetzes der Gütertransport auf der Straße weiter

zunehmen wird. Zudem ist es eine sofort und vor allem physisch im Sinne des

Klimaschutzes wirksame Maßnahme, so die UFOP. Biokraftstoffe werden im Gegensatz

zum Strom für die E-Mobilität nicht dreifach auf die Quotenerfüllung

angerechnet. Für Biokraftstoffe wird ihr echter physischer Beitrag zum

Klimaschutz gewertet und kein künstlich übersteigerter Wert.