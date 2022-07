Trotz Krise Zuverlässig Warmwasser und warme Heizungen mit PAUL (FOTO)

Mannheim (ots) - "Bis Anfang September bleibt die Heizung ganz aus und warmes

Wasser gibt es tagsüber nur noch zu festgelegten Zeiten". Was wie Meldungen aus

einer anderen Zeit klingt, wird in Deutschland gerade als reales Szenario

diskutiert. Immer mehr Medien berichten über die von Immobiliengesellschaften

angedachte Rationierung von Heizwärme und Warmwasser. Ist bald Heizen und

Duschen nur noch nach einem festgelegten Zeitplan möglich? Doch diese

drastischen Maßnahmen müssen nicht sein. Vielmehr ist es möglich durch digitale

Technik von PAUL den Energiebedarf von Gebäuden so deutlich zu senken, dass die

Nebenkosten auch ohne Einschränkungen im Griff bleiben.



So funktioniert PAUL