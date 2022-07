Patent auf menschliche embryonale Stammzellen vor dem BGH / Testbiotech verlangt Widerruf wegen öffentlichem Interesse

München (ots) - Am 21. Juli findet vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe

eine Verhandlung zu einem Patent statt, das auch die Gewinnung embryonaler

Stammzellen aus menschlichen Embryonen umfasst. Das Patent DE102004062184 wurde

2013 vom Deutschen Patentamt erteilt. Testbiotech hatte 2020 beim

Bundespatentgericht eine Nichtigkeitsklage eingereicht. In Reaktion auf die

Klage hat der Patentinhaber die Zahlung der Gebühren zur Aufrechterhaltung des

Patentes gestoppt, es ist damit erloschen.



Testbiotech fordert vor dem BGH jetzt aber zusätzlich die Nichtigerklärung des

Patentes, soweit menschliche Embryonen umfasst sind. Der Grund: Mit der

Erteilung des Patentes wurden grundsätzliche gesetzliche Patentausschlüsse

verletzt, die dem Schutz ethischer Grenzen dienen. Patente auf eine

wirtschaftliche Verwendung menschlicher Embryonen und Eingriffe in die

menschliche Keimbahn sind in Europa verboten.