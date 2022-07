Bertrandt will bis 2039 CO2-neutral sein

Ehningen (ots) - Bertrandt will ab dem Jahr 2039 CO2-neutral wirtschaften.

Dieses Ziel bezieht die gesamte Lieferkette mit ein. Um die notwendigen

Maßnahmen zur Erreichung zu erarbeiten und konsequent umzusetzen, wurde ein

Bertrandt Projektteam implementiert. In einem ersten Schritt soll bis 2030 eine

Reduzierung der Emissionen um mindestens 15 Prozent über alle Treibhausgase

hinweg erreicht werden. Basisjahr für alle Berechnungen ist das Jahr 2019.



Als branchenübergreifender Entwicklungsdienstleister gestaltet Bertrandt den

Wandel der Mobilität und des technologischen Fortschritts - und damit auch der

Gesellschaft insgesamt - in Richtung nachhaltige Zukunft aktiv mit. Bertrandt

ist sich seiner Rolle und der damit einhergehenden Verantwortung bewusst:

"Nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung ist als Kernelement in

unserer Unternehmensstrategie festgeschrieben. Nachhaltiges Handeln auf Basis

der vielfältigen ESG-Kriterien wird mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Es ist

uns bewusst, dass wir nur dann dauerhaft erfolgreich sein werden, wenn unser

wirtschaftliches Handeln mit den Belangen von Umwelt und Gesellschaft im

Einklang steht", sagt Markus Ruf, Vorstandsmitglied der Bertrandt AG.