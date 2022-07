Gaspreise endlich deckeln

Straubing (ots) - Doch irgendwann ist die Schmerzgrenze überschritten. Demnächstsollen die Bürger nicht nur kühler duschen und die Heizung zu Hauserunterdrehen, sondern auch am Arbeitsplatz frieren. Und das werden viele bei 19Grad, die der EU-Kommission als Höchsttemperatur im Büro vorschweben. DasGefühl, dass die Verbraucher allein in wahrsten Sinne den hohen Preis für daspolitische Versagen in der Vergangenheit zahlen müssen, wird zu Frust und Wutführen. Neonazis und "Querdenker" bringen sich bereits in Stellung undversuchen, Kapital aus der Not jener zu schlagen, die der Preiswahnsinnüberfordert, und die von Existenzängsten geplagt sind. Die Politik muss sichmehr einfallen lassen als bisher, um ihnen etwas entgegenzusetzen. GezielteEntlastungen für Ärmere werden angesichts der Teuerungswelle kaum ausreichen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5273340OTS: Straubinger Tagblatt