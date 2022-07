München/Shanghai (ots) - Elektrisierende Abenteuer und grenzenlose Freiheit

bietet die Kombination aus dem Aiways U5 SUV und dem iKamper Skycamp 3.0 von

Campwerk. Die vollelektrische Mikrocamper-Kombination ermöglicht nicht nur

naturnahe Unabhängigkeit, die sich unter dem Begriff "Vanlife" immer größerer

Beliebtheit erfreut, sondern auch nachhaltiges Camping.



Freiheit, Entschleunigung und Abenteuer. Camping hat viele Reize. Und damit ist

nicht der biedere Alkoven oder der wetterfest abgestellte Dauercamper-Caravan

gemeint. Wer heute dem Hashtag #Vanlife auf Plattformen wie Instagram oder

Pinterest folgt, der findet Millionen Stories, Touren und

do-it-yourself-Anleitungen, wie man sich seinen eigenen Mikrocamper bauen kann.

Neben der Unabhängigkeit ist es aber auch das gesteigerte Bewusstsein für

Nachhaltigkeit, das die Beliebtheit des Campings noch weiter anfeuert. Der

vollelektrische Aiways U5 SUV (Stromverbrauch kombiniert 17,0-16,6;

CO2-Emissionen kombiniert 0g/km; Reichweite kombiniert (WLTP) 400-410km) ist in

Verbindung mit dem iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk deshalb die ideale

Kombination für naturnahe und emissionsfreie Auszeiten vom Alltag.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Absoluter Wachstumsmarkt: Neuzulassungen von Campern mehr als verdreifachtDie Anzahl der Neuzulassungen bei Wohnmobilen und Campervans hat sich in Europavon 2013 bis 2020 mehr als verdoppelt. In einigen Länder konnten sich die Zahlensogar fast vervierfachen und ein Ende des Trends ist nicht abzusehen. DennMeinungsumfragen zeigen klar, dass "Übernachtungen an verschiedenen Orten","Urlaub ohne Planung" und die "Möglichkeit, andere Länder in kurzer Zeit zuerkunden", höher im Kurs stehen als je zuvor. "Die Campingbranche ist einabsoluter Wachstumsmarkt und die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt, dassdie eigenen vier Wände auf den eigenen vier Rädern für viele die perfekteUrlaubsmöglichkeit ist. Mit der Kombination aus unserem Aiways U5 SUV und demiKamper Skypcamp-Dachzelt wollen wir zeigen, wie nachhaltiges Mikrocampingaussehen kann", erklärt Aiways Geschäftsführer Dr. Alexander Klose.iKamper Skycamp 3.0 von Campwerk: Größtmögliche Mobilität bei geringstmöglichemZeit- und Kostenaufwand"Ein Wohnmobil oder Caravan kostet Unsummen. Zelten auf dem Campingplatz istmeist umständlich und ohne jeden Komfort. Und Hotels und Clubanlagen bieteneinem eben nicht die Freiheit, dort zu übernachten, wo man will", erklärtMichael Krämer, Geschäftsführer von Campwerk, die Intention hinter der Marke,die seit 2010 aus der Welt des Campings nicht mehr wegzudenken ist. Mit derneuesten Dachzelt-Generation, ihrem iKamper Skycamp 3.0 haben sie nicht nur für