Feiern Sie die Creator Community auf der VidCon 2022 mit Wondershare durch Content Kreation und Kreativität

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - Wondershare, ein globales Unternehmen für

kreative Software, hat auf der VidCon vom 22. bis 25. Juni mehr als 5.700

Besuchern die Möglichkeit gegeben, ihre Leidenschaft durch seine kreative Tools

und Einstellungsprogrammen zu Geld zu machen.



Als die VidCon am 25. Juni in Anaheim, Kalifornien, den letzten Tag der

Veranstaltung mit insgesamt 50.000 Besuchern feierte, gab Wondershare

(https://www.wondershare.com/) , ein Sponsor der weltweiten Veranstaltung für

digitale Kreative, stolz bekannt, dass insgesamt über 5.700 Besucher ihre Stände

besuchten. Dort wurden 7 kreative Tools vorgestellt, darunter der

Flaggschiff-Videoeditor Filmora, App für Videobearbeitung FilmoraGo und Videap,

die Video Stock Bibliotek Filmstock, der Screen Recorder DemoCreator, das

All-in-One-Video-Toolkit Media.io und der Animationsvideomacher Anireel. Diese

Werkzeuge stellen sicher, dass die Bedürfnisse jedes Erstellers trotz

unterschiedlicher Fähigkeiten erfüllt werden können.





Wondershare lockte erfolgreich über 2.500 Besucher auf den Community Track mitder unterhaltsamen WonderWorld mit AR-Erlebnis, 360-Videostand und mehr, während21 Personen Hauptpreise wie AirPods und GoPro Hero 10 gewannen. Die WonderLounge, die sich im Creator Track befand, lockte über 600 leidenschaftlicheKreative an und half ihnen, ihre Videos zu verbessern, während digitale Starswie der YouTuber Anthpo und der TikToker Devantechill ihre Einsichten und Tippszur Verbesserung der Kreativität mit Hilfe der Kreativitäts-Tools vonWondershare teilten.Während Anfänger dem Creator Recruitment Program als Startpunkt ihrer kreativenReise beitraten, baute das Softwareunternehmen auch Wondershare Creator Club(https://www.wondershare.com/explore/inspiration.html) , die weltweit ersteCreator Community in The Sandbox für diejenigen, die ihre Karriere vorantreibenwollen. "In der physischen Welt gibt es immer Grenzen. Nur im Metaverse könnenwir unendliche Möglichkeiten und Kreativität erforschen", sagt Tobee Wu, CEO undGründer von Wondershare Technology. "Als weltweit führendes Unternehmen in derEntwicklung kreativer Software wollen wir das Metaversum nutzen, in dem Kreativevirtuell soziale Verbindungen aufbauen und ihre Content-Erstellung mit unserenbahnbrechenden Innovationen verbessern können." Der Wondeshare Creator Club isteines der höchsten und größten Wahrzeichen in The Sandbox. Hier können Kreativewie Designer, Musikproduzenten und Influencer ihre Kunstwerke präsentieren, diedurch das Sammeln von Credits und das Spielen von Spielen erworben werdenkönnen.Der große Erfolg der VidCon 2022 hat nur gezeigt, wie schnell und groß dieKreativwirtschaft wächst. Machen Sie Ihre Leidenschaft mit der bahnbrechendenSoftware von Wondershare zu Geld und nehmen Sie am Creator Recruitment Programteil, um weitere Möglichkeiten und Einblicke zu erhalten.Informationen zu WondershareWondershare wurde 2003 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen inder Softwareentwicklung und ein Pionier im Bereich der digitalen Kreativität.Unsere Technologie ist leistungsstark, und die Lösungen, die wir anbieten, sindeinfach und praktisch. Deshalb vertrauen uns Millionen von Menschen in über 150Ländern weltweit. Wir helfen unseren Nutzern, ihren Leidenschaften nachzugehen,damit wir gemeinsam eine kreativere Welt schaffen können.