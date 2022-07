Der Bux in Ungarn stieg um 0,88 Prozent auf 39 246,42 Punkte. Vor allem Zuwächse bei Mol von 2,2 Prozent und bei Richter von 2,0 Prozent ließen den ungarischen Leitindex steigen. Noch größer wäre das Plus gewesen, hätten die Papiere von MTelekom nicht um 4,5 Prozent nachgegeben.

Im Späthandel brachte unter anderem eine schwache Eröffnung an der Wall Street Gegenwind. Dort sorgte die in die Gänge kommende Berichtssaison für Abwärtsdruck - Zahlen der Großbanken JPMorgan und Morgan Stanley waren schwach ausgefallen.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich mit Verlusten geschlossen. Die Budapester Börse legte erneut zu.

