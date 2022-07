ROM (dpa-AFX) - Italiens Ministerpräsident Mario Draghi will als Konsequenz aus einer Regierungskrise zurücktreten. "Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich heute Abend meinen Rücktritt beim Präsidenten der Republik einreichen werde", sagte er am Donnerstagabend bei einer Sitzung des Ministerrates, wie sein Amtssitz mitteilte./jon/DP/men

