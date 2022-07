Bundespräsident Steinmeier rechnet künftig mit häufigeren Extremwetterlagen

EUSKIRCHEN (dpa-AFX) - Aufgrund des Klimawandels muss sich Deutschland künftig nach den Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf häufigere Extremwetterlagen einstellen. "Wir wissen: Die Folgen des Klimawandels haben uns in Europa und hier in Deutschland längst erreicht", sagte Steinmeier am Donnerstagabend in Euskirchen bei Bonn im Anschluss an einen Gedenkgottesdienst zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. "Auch in diesem Sommer sehen wir dramatische Bilder: aus Italien, wo der Norden wortwörtlich austrocknet. Aus den Alpen, wo riesige Gletscherteile abbrechen und alles unter sich begraben."

In Deutschland herrsche im vierten Sommer in Folge vor allem in Regionen im Osten besorgniserregende Trockenheit. Es gebe Waldbrände, der Grundwasserpegel sinke. Andere Landesteile würden von schweren Unwettern heimgesucht. "Solche extremen Wetterlagen, auch das wissen wir, werden in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit noch häufiger eintreten - auch das ist eine Folge des globalen Klimawandels. Wir müssen jede, aber auch wirklich jede Anstrengung unternehmen, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, und wir müssen viel umfassender Vorsorge treffen, um unseren Kindern und Enkeln einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen!"/cd/DP/men