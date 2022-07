ROM (dpa-AFX) - Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella hat einen Rücktritt von Regierungschef Mario Draghi abgelehnt. Mattarella forderte Draghi auf, dem Parlament Bericht zu erstatten und die Lage zu bewerten, hieß es in einer Mitteilung seines Amtssitzes am Donnerstag./jon/DP/he

Italiens Staatschef nimmt Draghis Rücktritt nicht an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer