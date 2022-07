Die Fed will die zu hohe Inflation bekämpfen, dadurch wird der Dollar immer stärker - und ein zu starker Dollar crasht die Weltwirtschaft! Erstens sorgt ein zu starker Dollar für Inflation weltweit, weil Rohstoffe und andere Waren in Dollar notieren. Dazu kommt, dass vor allem viele Schwellenländer in Dollar verschuldet sind - je stärker der Greenback, desto schwerer wiegen die Schulden. Dazu kommt: andere Länder müssen ebenfalls die Zinsen anheben, sonst kollabiert ihre jeweilige Währung gegenüber dem Dollar immer weiter (mit dann mehr importierter Inflation). Der Stress im System wird also immer größer - und die Fed wird früher oder später kapitulieren, weil schwache ausländische Währungen auch den US-Unternehmen schaden und die hohen Schulden drückender mit Zinsanhebungen drückender werden. Die Zahlen von JP Morgan haben heute gezeigt, wie schwach die US-Berichtssaison werden könnte..

