GRÜNDERIN UND CEO VON SMART HOME MIRROR, BRYNN PUTNAM, TRITT IN DEN VORSTAND VON YOUSICIAN EIN

New York (ots/PRNewswire) - YOUSICIAN IST DIE WELTWEIT FÜHRENDE PLATTFORM ZUM

ERLERNEN UND SPIELEN VON MUSIK MIT KI-TECHNOLOGIE, DIE IHNEN BEIM SPIELEN ZUHÖRT

UND SIE KORRIGIERT



Yousician, die weltweit führende interaktive Musikplattform, hat Brynn Putnam,

Gründerin und ehemalige CEO des Smart-Home-Fitnessstudios Mirror, in seinen

Vorstand berufen. Die Ernennung wurde von Chris Thür, dem Mitbegründer und CEO

von Yousician, vorgenommen.





Bevor sie in den Vorstand von Yousician eintrat und den Mirror gründete, warPutnam eine professionelle Ballerina, die an der Harvard University einenAbschluss in russischer Literatur und Kultur machte. Ihr unternehmerischer Wegbegann 2010 mit der Eröffnung einer Boutique-Fitnessstudio-Kette in New YorkCity: The Refine Method. Ihre Idee für The Mirror entstand aus dem Bedürfnis,Fitness zu Hause zu einem Konzept zu machen, das alles bietet. Putnam baute denbeeindruckenden Erfolg von Mirror als Gründerin und CEO auf und führte dasUnternehmen zu seinem endgültigen Erfolg, der Übernahme durch Lululemon im Jahr2020 für 500 Millionen Dollar.Putnams Erfahrung in der Nutzung fortschrittlicher Technologien und Hardware, umMenschen dabei zu helfen, bequem von zu Hause aus zu lernen und das zu tun, wassie lieben, wird eine wichtige Rolle spielen, wenn sie eng mit dem CEO und demFührungsteam von Yousician an der globalen Wachstumsstrategie für dasUnternehmen arbeitet."Wir freuen uns sehr, dass Brynn unserem Vorstand beitritt. Ihre Erfahrung beimAufbau und der Skalierung einer äußerst erfolgreichen Plattform fürfortschrittliche Technologie zu Hause wird für uns von unschätzbarem Wert sein,wenn wir unser Geschäft weiter ausbauen und Yousician als weltweit führendePlattform zum Erlernen und Abspielen von Musik weiter etablieren wollen."Thür geht davon aus, dass die Zahl der Abonnement-Nutzer bis 2022 um 50 Prozentsteigen wird. Grund dafür sind Produktinnovationen, ein erweiterterSong-Lizenzkatalog und Beziehungen zu Künstlern, wie die Partnerschaft mitMetallica, die den über 20 Millionen monatlich aktiven Nutzern mehrMöglichkeiten bietet, das innovative Lern- und Spielerlebnis zu genießen.Putnam fügte hinzu: "Obwohl ich nicht musikalisch begabt bin, wie meineKlavierlehrerin aus meiner Kindheit bestätigen wird, habe ich Musik immergeliebt. Diese Gelegenheit ist wirklich Musik in meinen Ohren. Ich bin wirklichbegeistert von Chris? Leidenschaft für das, was er und sein Team aufbauen.Yousician hat ein großes, profitables Unternehmen aufgebaut, was den meistenUnternehmen nicht gelingt, und er hat offensichtlich bereits etwas aufgebaut,das die Menschen lieben und das sie zu schätzen wissen. Es war wirklich klar,