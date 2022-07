Königsmacher Telekom / Kommentar zum Verkauf der Telekom-Mobilfunktürme von Christoph Ruhkamp.

Frankfurt (ots) - Dass gerade der größte M&A-Deal des Jahres in Deutschlandzustande kommt, ist keine Selbstverständlichkeit. Schließlich sorgt die muntervoranschreitende Inflation für eine unsichere Zinserwartung und macht damit dieFremdfinanzierung von Transaktionen schwieriger und teurer. Dennoch hat dieDeutsche Telekom den Verkauf ihrer Funktürme über die Bühne gebracht. Die51-%-Mehrheit an der Tochter GD Towers mit ihren 40.000 Funktürmen geht für 10,7Mrd. Euro an die beiden Finanzinvestoren Brookfield und Digital Bridge. Das istzwar mit dem 27-Fachen des Betriebsergebnisses ein geringerer Preis alserwartet. Aber das liegt vor allem daran, dass Mietverträge der Telekom selbstfür die Funktürme zugunsten des Konzerns neu verhandelt wurden.Die Übertragung der Kontrolle über die Funktürme an die beiden erfahrenenInfrastrukturinvestoren Digital Bridge und Brookfield, die auch in Rechenzentrenund Glasfasernetze investieren, dürfte nur ein Zwischenschritt sein. Das hatTelekom-Chef Timotheus Höttges schon angedeutet. Mit dem Verkaufserlös kann erden Schuldenberg verringern, bei T-Mo­bile US die Kontrolle erlangen und Aktienzurückkaufen. Aber das ist nicht alles. Höttges will mit GD Towers der"Königsmacher" in Europas Funkturmbranche werden. Die Telekom behält nicht nur49% an den Funktürmen. Sie kann auch nach fünf Jahren - mit einem kräftigenPreisaufschlag - die Kontrolle zurückholen. Außerdem bestimmt sie zwei von fünfBoard-Mitgliedern, darunter den Chairman. Höttges deutet bereits an, dass ersich ein Zusammengehen von GD Towers mit Vantage Towers vorstellen könnte - inder Zukunft. In der Gegenwart ist diese Variante der erwarteten Konsolidierungnoch daran gescheitert, dass die kartellrechtliche Prüfung mit 15 Monatenquälend lange gedauert hätte.Eines steht fest: Europas Telekomkonzerne - die mit teuren Investitionen inGlasfaser und 5G-Netzwerk-Upgrades konfrontiert sind, kombiniert mit großenSchuldenbergen und stagnierenden Aktienkursen - verkaufen ihre Infrastruktur wieMasten und Festnetze. Spezialisierte Infrastrukturfonds und Investoren habendiesen Trend erkannt und erwerben die Türme und Netze. Die Telekomunterzeichnete im Dezember eine Vereinbarung mit dem australischenInvestmentmanager IFM Investors über die Aufteilung der Kosten für einenGlasfaserausbau in Deutschland. Es wird noch mehr solcher Deals mitFinanzinvestoren geben, die das Kapital für die immensen notwendigenDigitalisierungsinvestitionen liefern.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/5273443OTS: Börsen-Zeitung