Erste große Wohnungsfirmen in Sachsen-Anhalt erhöhen massiv die Warmmieten

Sachsen-Anhalt/Immobilien/Energie (ots) - Halle - Wegen steigender Energiepreiseerhöhen die ersten Wohnungsgesellschaften in Sachsen-Anhalt jetzt dieWarmmieten. Die Heizkosten steigen dabei mitunter um das Zwei- bis Dreifache."Wir erleben aktuell eine Kostenexplosion. Ich weiß nicht, wie das alle Mieterstemmen sollen", sagt Jens Zillmann, Verbandsdirektor der WohnungswirtschaftSachsen-Anhalt, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitag-Ausgabe)Bei der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg (Landkreis Harz) steigt derFernwärmepreis nach Angaben von Geschäftsführer Sven Breuel im Jahr 2022gegenüber dem Vorjahr um das 2,34-fache. Bezogen auf eine Kaltmiete von fünfEuro je Quadratmeter liegen die monatlichen Wärmekosten im Schnitt bei 2,63 Euro- zuvor waren es ein bis 1,10 Euro. "Bei einer 60 Quadratmeterwohnung steigt dieWarmmiete dadurch um etwa 90 Euro", rechnet Breuel vor. Die Wohnungsgesellschaftbezieht für 1.169 Wohnungen Fernwärme von den Stadtwerken Quedlinburg, diesewird dort mit Erdgas erzeugt.Bei der Wohnungs- und Baugesellschaft Wolfen (Landkreis Anhalt Bitterfeld), dieeinen Großteil ihrer Plattenbauwohnungen in Wolfen-Nord mit Fernwärme versorgt,werden die Wärmekosten sogar um das Dreifache angehoben. Sollten Mieter bishernur geringe Abschläge gezahlt haben, ist der Anstieg sogar noch höher.Geschäftsführer Christian Puschmann stellte der MZ ein Schreiben zu einerMieterhöhung zur Verfügung, in der die Warmmiete von 501,99 auf 849,25 Eurosteigt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5273445OTS: Mitteldeutsche Zeitung