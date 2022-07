"Da ist der Boom bei den Billigfliegern. Je mehr Maschinen in der Luft sind, desto mehr ist am Boden zu tun. Bundesfinanzminister Hans Eichel forderte schon 2005 zur Regulierung eine Kerosinsteuer. Es gibt sie bis heute nicht. Die Debatte über den Fachkräftemangel reicht ebenfalls weit zurück. Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Union wurde durch die Pandemie ausgebremst. Es gab also Versuche, die Probleme im Flugverkehr in den Griff zu bekommen. Allzu heftige Kritik am Staat scheint da unangebracht. Schon gar nicht kann eine Regierung als Vollkasko-Reiseversicherung fungieren und jedes Urlaubsrisiko ausbügeln."/ra/DP/men

