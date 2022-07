Der NFT-Launch von "Boop & Frens" markiert Betty Boops ersten Schritt ins Metaversum

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die neue NFT-Kollektion markiert das Debüt der

beliebten Figur in der Welt der digitalen Kunst



Betty Boop-Fans vereinen sich, wenn eine der beliebtesten Figuren der

Unterhaltungsgeschichte Boop-oop-a-Doop ins Metaversum geht.



Fleischer Studios, Inc., Eigentümer der klassischen Figur, die führende

Markenlizenzagentur Global Icons, LLC, und XLABEL, die Web3-Markenberatung,

haben sich zusammengetan, um "Boop & Frens" auf den Markt zu bringen , eine

exklusive NFT-Kollektion, die sich darauf konzentriert, die weltweite

Fangemeinde von Betty Boop zusammenzubringen. Die Kollektion ist eine Hommage an

die Figur, die seit langem ein weltweites Symbol für Unabhängigkeit,

Freundlichkeit, Stil und universelle Akzeptanz ist.