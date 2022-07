LIMACORPORATE UND ORTHOFIX MEDICAL GEBEN PARTNERSCHAFT ZUR BEREITSTELLUNG EINER LÖSUNG FÜR PATIENTEN MIT HOHER HÜFTLUXATION FÜR DEN US-MARKT BEKANNT

VILLANOVA, Italien, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., ein weltweit tätiges orthopädisches Unternehmen, das sich auf digitale Innovation und patientenspezifische Hardware konzentriert, und Orthofix Medical Inc, ein weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Geräte mit Schwerpunkt auf Wirbelsäule und Orthopädie, haben heute eine Lizenzpartnerschaft für den US-Markt angekündigt, um eine neuartige Lösung für Patienten mit chronischer Hüftluxation anzubieten.

Die Partnerschaft kombiniert die einzigartige Technologie zur Verlängerung von Gliedmaßen des patentierten Fitbone-Marknagelsystems von Orthofix mit dem unternehmenseigenen, patientenspezifischen, 3D-gedruckten Beckenfixierungssystem von LimaCorporate. Nach der chirurgischen Implantation arbeiten die Geräte zusammen, um dem Chirurgen die Möglichkeit zu geben, den Oberschenkelknochen in eine anatomisch korrekte Position zu distrahieren und so die Beinlängendiskrepanz zu korrigieren, die Belastung der Wirbelsäule zu verringern und einen anschließenden Hüfttotalersatz zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, mit LimaCorporate zusammenzuarbeiten, um unsere komplementären Technologien zusammenzubringen und die bisher unerfüllten Bedürfnisse von Patienten zu erfüllen, die eine personalisierte und einzigartige komplexe Hüftersatzlösung benötigen", erklärte Kimberley Elting, Präsidentin von Orthofix Orthopedics. „Diese Lösung wird das einzige Angebot in den USA für bestimmte Patienten mit Hüftdysplasie oder Anomalien der Hüfte sein, die zu Beinlängendifferenzen führen, und spiegelt die Stärke und Vielseitigkeit der Fitbone-Plattform wider."

„Diese neue Lösung zur Behandlung von chronischen Hüftluxationen ist derzeit noch nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und nur über eine Ausnahmegenehmigung der FDA (Compassionate Use Exemption) erhältlich", fügte Elting hinzu.

Emmanuel Bonhomme, CEO von LimaCorporate, betonte: „Diese Partnerschaft ist eine wichtige Gelegenheit für uns, neue Segmente zu erschließen und noch mehr US-amerikanische Chirurgen und ihre Patienten zu unterstützen. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit mit dem ProMade Point of Care Center (PoC Center), das im vergangenen Jahr eröffnet wurde, einen Mehrwert in Form von Erfahrung und Wissen in Kombination mit unseren marktführenden Technologien für maßgeschneiderte Prothesen bringen."