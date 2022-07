EUR/USD: Eine Abweichung wie seit Mitte der 80er nicht mehr

Größere Hoffnung auf eine zukünftig nachlassende Inflation macht hier lediglich die Kernrate (ohne Nahrungsmittel, Energie und Handelsdienstleistungen), die - wie vorgestern die Kernrate der Verbraucherpreisdaten – zum dritten Mal in Folge leicht nachgegeben hat (siehe „Der letzte Inflationsschock?“).

Fed-Zinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt wahrscheinlich

Diese Daten dürften das Fed-Mitglied Raphael Bostic in seiner Ansicht bestärken, eine Zinserhöhung um einen vollen Prozentpunkt auf der nächsten Zinssitzung nicht auszuschließen. „Alles steht zur Debatte“, sagte der Chef des Fed-Ablegers von Atlanta votgestern bereits nach den überraschend hohen Verbraucherpreisdaten auf die Frage, ob die US-Notenbank (Fed) ihre jüngste Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte nun übertreffen könnte. Der Future-Markt preist einen derartigen Zinsschritt laut dem „Fed Watch Tool“ der CME Group inzwischen schon mit einer Wahrscheinlichkeit von 85,7 % ein.



(Quelle: cmegroup.com)

Mit einem solchen Zinsschritt wird eine Rezession zunehmend wahrscheinlich. Zumal die Wirtschaft in den USA dem „Beige Book“ zufolge von Mitte Mai bis Mitte Juli schon nur noch „mäßig“ gewachsen ist. „Mehrere Distrikte berichteten über zunehmende Zeichen für eine Verlangsamung der Nachfrage“, teilte die US-Notenbank in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht mit. Und in 5 der 12 Bezirke seien sogar schon Sorgen über ein erhöhtes Rezessionsrisiko laut geworden.