Luxuskonzern Richemont im ersten Quartal ordentlich gewachsen

GENF (dpa-AFX) - Der Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet und im ersten Quartal nochmals ordentlich gewachsen. Dabei hat vor allem das Schmuck-Geschäft positiv zum Wachstum beigetragen.

Der Gruppenumsatz stieg im ersten Quartal 2022/23 um 20 Prozent auf 5,26 Milliarden Euro an, wie der Hersteller von Luxusuhren von Marken wie Piaget oder IWC sowie teurem Schmuck von Cartier und Van Cleef & Arpels am Freitag mitteilte. In Landeswährungen gerechnet betrug das Plus 12 Prozent.