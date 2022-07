Eine neue Errungenschaft chinesischer Automarken auf dem Überseemarkt GWMs Überseeverkäufe erreichen 1 Million Einheiten

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 3. Juli gab GWM auf der

Einführungsveranstaltung der Marke Saudi Arabia TANK offiziell bekannt, dass die

kumulierten Überseeverkäufe eine Million Einheiten erreicht haben, was einen

neuen Meilenstein auf der Globalisierungsreise des Unternehmens darstellt.



"Genau dieses Fahrzeug (GWM TANK300) ist der einmillionste Export der

GWM-Gruppe. Das ist also eine unglaubliche Leistung", sagte Gautam Arun,

Produktdirektor von GWM in der Region Naher Osten, auf der Konferenz.