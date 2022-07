Londons höchste Messerstecherei-Rate erreicht 2021 ihren Höhepunkt, wie CasinoAlpha zeigt

LONDON, 15. Juli 2022 /PRNewswire/ -- CasinoAlpha, ein Aggregator für Online-Glücksspieldienste, hat mit seinem Team von mathematischen Analysten bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, in London erstochen zu werden, jetzt viel höher ist als in den letzten 10 Jahren.

Die Zahl der Messerstechereien in London ist auf einem Rekordhoch, wie eine Analyse zeigt. In 2021 wurde die höchste Zahl solcher Verbrechen seit 18 Jahren zu verzeichnet. Und dies trotz eines allgemeinen Rückgangs der Kriminalitätsrate in England und Wales.